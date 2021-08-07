Вызванный лесными пожарами в Якутии смог накрыл ряд районов Казахстана

Смог от лесных пожаров в Якутии накрыл ряд районов Павлодарской области Казахстана, включая административный центр региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что поводов для беспокойства на данный момент нет.

«В скором времени смог рассеется», — рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что жителей села Ытык-Кюель Таттинского улуса в Якутии эвакуируют из-за лесного пожара. По информации Telegram-канала Readovka, в селе проживают семь тысяч человек. По дорогам населенного пункта ездил полицейский автомобиль с громкоговорителем, который предупреждал россиян о возможной эвакуации.

Президент России Владимир Путин назвал причину лесных пожаров и наводнений в стране. По его утверждению, виной стихийных бедствий является глобальное изменение климата. Вместе с тем он отметил, что в России до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты.