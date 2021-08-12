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Воздух в Якутске оказался загрязнен в 20 раз выше нормы

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Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости
Роспотребнадзор выявил в Якутске загрязнение воздуха в 20 раз выше нормы

В Роспотребнадзоре выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ в Якутске с 1,28 до 19,6 раза (почти в 20 раз). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что специалисты проводят мониторинг атмосферного воздуха в период лесных пожаров, действующих на территории Якутии.

«На 09:00 (03:00 по московскому времени) 12 августа проведено исследование 16 проб воздуха по восьми показателям загрязняющих веществ. По результатам исследований превышение ПДК химических веществ в атмосферном воздухе установлено по шести показателям», — говорится в сообщении ведомства.

Так, ПДК оксида углерода превышает норму до 1,48 раза, взвешенных веществ — до 11,78 раза, взвешенных частиц РМ-2,5 — до 4 раз, взвешенных частиц РМ-10 — до 19,6 раза, диоксида серы — до 2 раз.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинской области. В министерстве экологии региона заявили, что на Урале дымка из-за лесных пожаров начнет спадать. В ведомстве также добавили, что сильного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не было обнаружено.

В Якутии 9 августа ввели режим ЧС регионального характера из-за пожаров, подобравшихся к жилым домам и угрожающим людям. Такое решение принял глава региона Айсен Николаев.

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