России предрекли рекордные пожары

Лесные пожары 2021-го в России могут побить антирекорд XXI века — пламя уже уничтожило лес почти на 16 миллионах гектаров. Это на 2,5 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты не исключают, что в текущем году сгорит больше леса, чем в 2012-м — тогда пострадали 18 миллионов гектаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза (ИСДМ-Рослесхоз).

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По данным ведомства, всего в России с начала 2021-го произошло более 20 тысяч пожаров на площади, равной 16,143 миллиона гектаров. Только в течение 9 августа огонь уничтожил 300 тысяч гектаров. Зафиксированы 300 полыхающих очагов по всей стране. Больше всего пожаров в Дальневосточном федеральном округе (197), конкретно — в Якутии (188 из 197). С начала года огонь там охватил 8,98 миллиона гектаров.

Пока рекорд по площади пожаров сохраняется за 2012 годом, но он может быть побит в 2021-м, предрек главный координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы России (WWF России) Константин Кобяков.

По состоянию на 9 августа, помимо Якутии с лесными пожарами боролись еще в 12 регионах страны. Среди них — Иркутская область, Красноярский край, Башкирия. Горят леса на Урале и на севере европейской части России. По данным Авиалесоохраны, режим ЧС введен в девяти субъектах федерации, особый противопожарный режим — в 60 регионах.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров в России достиг Северного полюса, преодолев расстояние примерно в 3 тысячи километров. По данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), это, возможно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг полюса Земли.