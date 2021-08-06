В мире перестало хватать дерева

Цена на древесину в последнее время резко выросла — мировые компании борются за поставки лесоматериалов, по завершении локдауна активно разворачиваются новые стройки, стремительно повышая спрос. Однако поставщики не силах удовлетворить растущие потребности заказчиков, так в мире перестало хватать древесины из-за пожаров, сообщает «Би-би-си».

Изменения климата, коснувшиеся всей планеты, привели к аномальной жаре и, как следствие, повсеместным пожарам. Кроме того, они спровоцировали распространение лесных вредителей, истребляющих деревья. Это существенно увеличило нагрузку на снабжение строек древесиной. Британская Федерация торговли лесоматериалами (TTF) заявила, что поставщики сейчас работают круглосуточно, но удовлетворяют спрос в стране с большим трудом.

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В этом году Швеция зафиксировала самый низкий уровень запасов дерева за 20 лет. Большой части продукции рынок лишили масштабные лесные пожары в Северной Америке. Кроме того, Канада сокращает ежегодные вырубки, потому что ее естественные леса находятся под угрозой пожаров и вредителей. Дэвид Хопкинс, исполнительный директор TTF, называет эти события главными причинами кризиса сектора.

Архитектор компании Studio Bark, выпускающей модульные деревянные системы, Уилф Мейнелл сообщает, что цена на березовую фанеру выросла вдвое, а стоимость стандартных работ их фирмы — на 25 процентов.

Помимо глобального потепления и последствий локдауна есть еще одна причина активного повышения спроса на дерево – постройки из лесоматериалов более экологичны. Бетон, к примеру, является углеродоемким и наносит большой ущерб окружающей среде. Города разрастаются, и архитекторы и дизайнеры все чаще говорят о необходимости декарбонизации жилой среды.

Всемирный банк предсказал, что спрос на изделия из дерева будет расти каждый год на четыре процента следующие 30-40 лет, а TTF ожидает, что перебои в поставках продолжатся до конца года.

Российский рынок домостроения также испытывает трудности из-за большого объема экспорта дерева. Глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич добавил, что в последнее время поставщики древесины переориентировались на американский рынок, что привело к падению снабжения китайских производителей, от которых зависит Россия.