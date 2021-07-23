В России подорожал ремонт квартир

С начала пандемии COVID-19 стоимость ремонта квартир и дач в России выросла на 32 процента, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости. Это произошло из-за удорожания стройматериалов.

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По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с которыми ознакомилось издание, с конца 2020-го больше всего в стране подорожали металлопрокат (на 80-100 процентов), древесина (на 40-70 процентов), утеплители (плюс 20-40 процентов), битум (40-60 процентов). Также заметно увеличилась стоимость фанеры, отделочных материалов, электротехнической и кабельной продукции, пластиковых окон.

Из-за удорожания пластика наблюдается рост цен на сантехнику, фурнитуру, электротовары. Из-за валютных колебаний и увеличения стоимости доставки сильно прибавили в цене импортные материалы чистовой отделки: напольные покрытия, краска, плитка.

Дефицит трудовых мигрантов привел и к существенному увеличению расценок на работы ремонтных бригад, посетовали эксперты. До конца года стоимость ремонта может подняться еще на 5-10 процентов в зависимости от экономической ситуации, полагают они.

Ранее коммерческий директор дизайн-бюро «Идея Плюс» Самир Джафаров заявил, что москвичи при проведении ремонтов в своих квартирах ориентируются на классические представления, а модные тенденции им безразличны. Большинство жителей столицы предпочитают оформлять жилье в бело-бежевой или бело-серой гаммах, отметил эксперт.