Россиянам отсоветовали делать в квартирах евроремонты

Евроремонт и тяжелая мебель вышли из моды в России, заявила дизайнер Юлия Панфилова

Евроремонт, использование в оформлении интерьера квартиры позолоты, установка громоздкой мебели — это наиболее устаревшие дизайнерские решения, рассказали РИА Новости профессиональные дизайнеры.

Материалы по теме Русский стандарт Почему у евроремонта нет ничего общего с Европой «Как прежде уже не будет» Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?

Как отметила сооснователь студии дизайна Puzzle Юлия Панфилова, оформление квартир в России стало более персонифицированным. Потребителям советуют отказаться от тяжелого классического стиля с большим количеством лепнины и прочих деталей. Кроме того, выходят из моды громоздкие шкафы, массивные кровати. По словам эксперта, сами покупатели предпочитают мебель-трансформер.

Дизайнер Елена Крылова в свою очередь сообщила, что набирают популярность предметы интерьера, сделанные из биопластика, а также светлая древесина для полов, облицовки стен и потолка.

Архитектор-дизайнер Puzzle Наталья Казанская добавила, что трендом стало и рациональное использование света, когда каждая зона в помещении подсвечивается отдельно. Еще недавно было принято устанавливать громоздкие светильники, чтобы свет заливал все пространство, заключила она.

Ранее коммерческий директор дизайн-бюро «Идея Плюс» Самир Джафаров заявил, что москвичи при проведении ремонтов в своих квартирах ориентируются на классические представления, а модные тенденции им безразличны. Большинство жителей столицы предпочитают оформлять жилье в бело-бежевой или бело-серой гаммах, отметил эксперт.