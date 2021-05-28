В США предложили пожить в «доме Дарта Вейдера»

В США выставили на продажу владение, получившее название «дом Дарта Вейдера». Предложение оценили на рынке в 4,3 миллиона долларов (более 315 миллионов рублей). Об этом стало известно из публикации в Instagram-аккаунте Zillow Gone Wild.

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Дом находится в городе Хьюстон, штат Техас. Как сообщает New York Post, площадь постройки более семи тысяч квадратных футов (более 654 квадратных метров). Внутри расположены четыре спальни, пять ванных комнат, просторная гостиная, кухня и рабочий кабинет. Интерьер выполнен в светлых тонах. Одна из особенностей дизайна — синяя подсветка в гостиной.

Один из пользователей сети предположил в комментариях, что в доме проживает вымышленный персонаж и заклятый враг Супермена Лекс Лютор. Другие сравнили постройку с офисным зданием в стиле 1980-х годов. Некоторые участники обсуждения обратили внимание на диван в гостиной, который сложен в форме квадрата. Они назвали его «самым антисоциальным диваном на свете».

В январе 2020 года в одном из самых дорогих городов США Хидден-Хиллс на продажу выставили дом для фанатов киноэпопеи «Звездные войны». Здание площадью 1,6 тысячи квадратных метров оценили в 26,5 миллиона долларов (на тот момент более полутора миллиардов рублей). В подвальном помещении размещались фигуры всех основных персонажей фильма: Люк Скайуокер, Чубакка, Дарт Вейдер, C-3PO и другие.