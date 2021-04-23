Самый богатый индиец купил поместье из фильма про Джеймса Бонда

Компания Reliance Industries Limited, которая принадлежит самому богатому человеку Индии Мукешу Амбани (Mukesh Ambani), приобрела поместье Сток Парк (Stoke Park) в британском графстве Бакингемшир. Место служило декорациями для двух фильмов об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Об этом сообщает Bloomberg.

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Амбани заплатил за объект 79 миллионов долларов (почти шесть миллиардов рублей). Впервые Сток Парк появился на экранах в фильме «Голдфингер» 1964 года, когда Шон Коннери в роли Бонда сыграл там в гольф с главным злодеем по имени Аурик Голдфингер. Во второй раз агент посетил поместье в 1990-х годах — его роль исполнил Пирс Броснан. В Сток Парке также проходили съемки комедии «Дневник Бриджит Джонс» и сериала «Корона».

Теперь во владении Амбани находится особняк, где расположен отель c 49 номерами. На территории есть поле для гольфа, теннисные корты и несколько частных садов. В компании предположили, что приобретение увеличит ее потребительские и гостиничные активы. В будущем новый владелец планирует улучшить спортивную и рекреационную зону Сток Парка.

В октябре 2020 года в районе Перриополис, штата Пенсильвания, на продажу выставили дом, где снимали культовый фильм про маньяка «Молчание ягнят». Владельцы попросили за объект чуть меньше 300 тысяч долларов (на тот момент 23,1 миллиона рублей). По словам продавца, внутри все сохранилось в первозданном состоянии.