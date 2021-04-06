Супруги больше двух лет ремонтировали дом после пожилой пенсионерки

Жительница британского графства Уорикшир Эвелина Мейка (Ewelina Mejka) и ее супруг Пшемыслав более двух лет занимались ремонтом дома, который раньше принадлежал пожилой женщине. Из-за состояния жилья супруги предположили, что прежняя хозяйка фактически «ничего не делала для него на протяжении 30 лет». Об этом сообщает Daily Mail.

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Супруги приобрели жилье в 2018 году и вскоре приступили к капитальному ремонту. В общей сложности они потратили на работы 18 тысяч фунтов стерлингов (почти два миллиона рублей) и еще 5,3 тысячи фунтов (более 565 тысяч рублей) на новые окна и входную дверь. Основную часть работ семья провела в течение шести недель, а позже занималась отделкой.

За это время Мейка с мужем и двумя детьми до неузнаваемости изменили интерьер всех комнат — вместо яркого синего дизайна ванной новые владельцы выбрали зеленый и белый оттенки, а на кухне демонтировали одну из стен, чтобы соединить рабочую зону со столовой. Для комнат дочерей супруги использовали молочный и розовый тона. Некоторые элементы мебели и декора хозяева сделали своими руками, для чего смотрели обучающие видео.

В феврале 2021 года жительница канадской провинции Альберта по имени Сиара Сауэрс (Ciara Sowers) рассказала о ремонте своего дома, на который потратила четыре года. Она приводила жилье в порядок после арендатора, который страдал от психического заболевания, известного как хоардинг или патологическое накопительство. Во время работ владелица вывезла из дома сотню мешков с мусором и изменила интерьер комнат.

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