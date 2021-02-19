Женщина четыре года ремонтировала дом после психически больного арендатора

Жительница канадской провинции Альберта по имени Сиара Сауэрс (Ciara Sowers) потратила четыре года, чтобы сделать ремонт и привести в порядок дом, который сдавала в аренду. Жилец страдал от психического заболевания, известного как хоардинг или патологическое накопительство. Женщина вывезла из комнат сотню мешков с мусором. Об этом сообщает DailyMail.

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Сауэрс купила жилье несколько лет назад у своей бабушки и поселила там арендатора. Однако, получив ключи обратно, обнаружила, что жилец неаккуратно складывал вещи и не содержал дом в порядке. По словам собственницы, помещения оказались завалены мусором, банками с мочой, разорванными газетами и журналами, мешками с человеческими волосами и гнилой едой.

От действий квартиросъемщика пострадала и ванная комната. «Когда я впервые открыла дверь ванной, я подумала, что мы совершили огромную ошибку. На двери комнаты были размазаны человеческие фекалии, а в ванне находился ящик из-под молока с застоявшейся водой, в который он, по всей видимости, садился, чтобы помыться», — пожаловалась Сауэрс.

Вскоре женщина приступила к разбору завалов, так как планировала оборудовать дом для двух дочерей. Женщина вывезла из комнат весь мусор и сделала капитальный ремонт. В доме была угроза обрушения фундамента, поэтому хозяйке пришлось полностью менять полы. Она также изменила интерьер всех комнат, а в качестве главных цветов выбрала серый, розовый и белый. Женщина отметила, что реализовать задуманное ей помог решительный настрой.

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