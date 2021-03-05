Проведенный популярной программой ремонт в саду раскритиковали в сети

Пользователи сети раскритиковали ремонт сада на участке семьи из британского города Литлхемптон, графство Западный Сассекс. Переделку проводил дизайнер в рамках популярной телепрограммы Your Garden Made Perfect на телеканале BBC2. Об этом сообщает DailyMail.

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В эпизоде программы приняли участие супруги Джейк и Трейси. Они пожаловались, что живут в доме на участке с садом, но не используют территорию в полной мере. Трейси страдает рассеянным склерозом и передвигается на инвалидной коляске, поэтому главным пожеланием семьи было сделать сад доступным и комфортным.

Автором переделки выступил ландшафтный дизайнер Том Васси. Он оборудовал две террасы, покрытые бетонными панелями, и разместил там мебель. Часть сада дизайнер засыпал гравием, установив на площадке вазоны с растениями и качели с гамаком. Васси также соединил участки пандусами. Ремонт обошелся в 36 тысяч фунтов стерлингов (более 3,7 миллиона рублей).

После просмотра программы пользователи сети поделились впечатлениями в Twitter. Некоторые из них заявили, что дизайнер выбросили деньги семьи «на ветер». Сумму назвали неоправданной, а сад сравнили с грудой хлама. Участники обсуждения не оценили внешний вид участка и посчитали его «беспорядочным и слишком промышленным». Однако супруги остались довольны результатом ремонта. Они отметили, что теперь будут проводить в этой зоне больше времени.

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