России предсказали катастрофу в случае отказа мира от углеводородов

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев назвал потенциальный отказ от углеводородов в мире «настоящей катастрофой» для российских нефтяной и газовой промышленности. По его словам, на данный момент они составляют порядка 50 процентов экспортных доходов бюджета. Возможно, России придется реформировать экономику, чтобы покрыть убытки, предсказывает эксперт.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что из-за отказа мировой экономики от углеводородов Россия может потерять 10 процентов ВВП. Он также отметил, что Евросоюз намерен достичь углеродной нейтральности к 2050 году, по тому же курсу идут США и Китай.

Экспорт и есть та уязвимая зона, через которую Россия с неизбежностью получит воздействие от глобального энергоперехода. (...) Последствия энергоперехода для российского экспорта будут колоссальными. Мои личные оценки — пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах ВВП. Это более чем серьезно Анатолий Чубайс спецпредставитель президента России по связям с международными организациями

Слишком оптимистичный прогноз

По мнению Коренева, зеленая энергетика сегодня является скорее модной, чем продуктивной и реально востребованной. Даже в западных странах, где активно развивался рынок электромобилей, люди начинают отказываться от альтернативного транспорта — он оказался просто невыгоден.

«Весь мир кинулся в зеленую энергетику, забыв просчитать ее рентабельность, не оглядываясь и не прогнозируя. У таких модных сегодня электромобилей безумно дорогие батареи, а проблемы утилизации еще более тяжелые, чем добыча углеводородов. Да и во многих государствах климат не такой благоприятный, как, скажем, в Калифорнии, не так развита инфраструктура. У нас, например, между Москвой и Питером две зарядные станции, где очереди на два часа», — отметил экономист.

Подобные проблемы прослеживаются во многих других странах: во всем СНГ, в Китае, Индии и прочих государствах, рассуждает Коренев. Настоящей угрозой для углеводородной энергетики может стать создание сверхъемких аккумуляторов, которые легко утилизировать.

В любом случае, 10-процентное падение ВВП, по мнению аналитика, — пока малодостоверный прогноз, который может сдвинуться в любую сторону. И зависеть все будет от скорости прогресса и разработок в сфере альтернативной энергетики.

Катастрофа для нефтяной и газовой промышленности

Коренев подчеркнул, что Россия сильно зависит от экспорта. Углеводороды составляют порядка 50 процентов от экспортных доходов в бюджет, также страна поставляет алюминий, сталь, медь, древесину и другие ресурсы. В случае если углеводороды «отвалятся», всю экономику придется перестраивать, прогнозирует эксперт.

«Для нашей нефтянки и газовой промышленности это точно будет настоящей катастрофой, — отметил Коренев. — Нам придется ремонтировать экономику и создавать большое количество предприятий глубокой переработки, генерирующих добавочную стоимость. Как у Японии — у них совсем нет ресурсов, но они живут за счет того, что закупают их, а потом производят автомобили и технику. Нам придется поступить так же».

Несмотря на то что подобные изменения, вероятнее всего, случатся нескоро, по словам аналитика, к руководству России уже пришло понимание, что «энергетическая жара» рано или поздно закончится.

В последнее время все сильнее облагают налогами бизнес и население, понимая, что люди — вторая нефть. Кроме того, действительно, больше внимания уделяют созданию наукоемких и высокотехнологичных предприятий, понимая, что за ними будущее Алексей Коренев финансовый аналитик, экономист

Тем не менее полный отказ от углеводородов в ближайшем будущем маловероятен. По словам экономиста, пока человечество так и не смогло найти им достойной замены: ветряки себя не оправдали, солнечные батареи тоже, а для водородной энергетики требуются слишком большие вложения.

«Но, возможно, появится что-то абсолютно новое, такое, о чем мы и не задумываемся, но без чего не сможем обойтись через 20 лет. Так всегда бывает. Именно поэтому так важно реформировать экономику уже сейчас и создавать как можно больше обрабатывающих производств», — заключил Коренев.

В июне Анатолий Чубайс уже заявлял, что Россия сможет сохранить статус великой энергодержавы, если заместит экспорт углеводородов на экспорт водорода. Он также отмечал, что развитие этого рынка откроет перед страной уникальные возможности, причем действовать нужно как можно скорее.