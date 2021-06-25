России стало не хватать древесины

Рынок домостроения в России столкнулся с острой нехваткой древесины, речь идет о 2-2,5 миллиона кубометров древесины, что составляет 30-40 процентов от годового потребления. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации деревянного домостроения, сообщает ТАСС.

Из-за такой ситуации с осени прошлого года стали расти цены на сырье. В последнее время тенденция усилилась. По состоянию на конец июня доска стоит в три раза дороже, чем в начале 2020 года. За три недели месяца рост составил 32 процента.

По этой причине стоимость деревянного дома с октября 2020 года выросла в среднем на 40 процентов. В организации предложили ввести ограничения на экспорт древесины, на который приходится порядка 31 миллиона кубометров. Сокращение его на 6-8 процентов позволило бы ликвидировать дефицит.

Соответствующее обращение ассоциация направила в Минпромторг еще в мае. С 1 июля будут введены пошлины в размере 10 процентов на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности более 22 процентов. Решение касается хвойных пород, дуба, бука и ясеня. Однако в организации считают, что принятых меры недостаточно, потому что вывозят материал меньшей влажности.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин описал ситуацию с вывозом древесины словами «ни в какие ворота не лезет». Он потребовал ужесточить политику в этой отрасли и действовать по целому ряду направлений. Позднее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в 2019 году из России вывезли 50 миллионов кубометров лесоматериалов, причем в последние годы процесс заметно ускорился.