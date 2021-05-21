Россия ограничит экспорт дерева при помощи механизма вывозной пошлины. Мера вступит в силу с 1 июня, ее утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

Размер пошлины составит 10 процентов и будет применяться к некоторым видам древесины: хвойным породам (минимальный размер пошлины составит 13 евро за кубометр), дубу (15 евро), буку и ясеню (для каждой из пород минимальная ставка составит 50 евро за кубометр).

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При этом пошлины будут распространяться только на грубо обработанную древесину. Определять степень обработки будут по уровню влажности материала.

Предполагается, что внедрение экспортных пошлин позволит сдержать вывоз древесины из страны, контролировать уровень цен на внутреннем рынке и стимулировать деревообрабатывающие предприятия на создание большего объема продукции с высокой добавленной стоимостью.

В настоящий момент в России действуют ограничения на вывоз бука и ясеня. Кроме того, экспортные пошлины применяются в нефтегазовой отрасли и в сельском хозяйстве.