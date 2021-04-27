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Подсчитаны потери России от отмены льгот для нефтяников

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Замглавы «Татнефти» Азат Ягафаров подсчитал размер потерь для бюджета России от отмены льгот для нефтяников, которая вступила в силу с января 2021 года, пишет РБК.

По словам Ягафарова, до 2030 года бюджет недосчитается примерно триллиона рублей из-за того, что компании значительно сократят объем инвестирования в разработку месторождений и добычу.

В частности, для «Татнефти» сокращение составит 225 миллиардов рублей за девять лет, а добыча нефти снизится на 98 миллионов тонн. Это повлечет сокращение базы по налогу на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлине, которая будет действовать в России до 2024 года.

С января 2021 года вступили в силу изменения, разработанные правительством осенью прошлого года. Они предполагают отмену льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений и для сверхвязкой нефти, а также изменение недавно введенного налога на добавленный доход (НДД) в сторону увеличения базы.

Предполагалось, что реформа повысит собираемость налогов с нефтяных компаний примерно на 290 миллиардов рублей в год. Ее необходимость обосновывалась потребностью в пополнении бюджета на фоне падения цен на нефть.

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