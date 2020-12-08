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Российские нефтяники потеряют сотни миллиардов рублей

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российские нефтяники могут потерять 650 миллиардов рублей в ближайшие пять лет из-за отмены налоговых льгот и ограничений в рамках ОПЕК+. Об этом рассказала ТАСС директор по консалтингу в секторе госрегулирования ТЭК компании VYGON Consulting Дарья Козлова.

По мнению эксперта, эти факторы могут негативно сказаться на восстановлении объемов добычи сырья и приведут к потерям на сотни миллиардов. Для поддержки отрасли необходимо принять стимулы, считает Козлова. Совокупная EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации) крупных российских нефтяных компаний в этом году, по подсчетам, упадет на 40 процентов.

Осенью этого года был отменен ряд льгот по добыче сверхвязкой нефти. Также ужесточены параметры налога на добавленный доход (НДД). В рамках НДД в качестве налогооблагаемой базы выступает не количество добытой нефти, а доход от ее продажи за вычетом некоторых расходов (в основном на добычу и транспортировку).

Повышение налоговой нагрузки в 2021-2023 годах в России позволит получить порядка 2,6 триллиона рублей налогов дополнительно. Наибольшая нагрузка выпадет на нефтяников, на которых решили заработать более триллиона рублей за три года. Из них 536,6 миллиарда через изменение режима НДД, а 498,6 миллиарда — через повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

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