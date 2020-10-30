Оценено будущее российской экономики

Сотрудники ведущих университетов составили отзывы к проекту федерального бюджета на ближайшие три года и оценили будущее российской экономики. Выдержки из документов приводит РБК.

Эксперты экономического факультета МГУ отмечают, что проект бюджета предусматривает повышение налогов и сокращение государственных расходов, направленных на «стимулирование потребительской и инвестиционной активности». Такие расходы будут отложены на будущие периоды — в 2021 году их объем снизится на два триллиона рублей по сравнению с 2020-м.

При этом сокращение коснется и национальных проектов, которые традиционно считаются одним из главных драйверов отечественной экономики, — они будут уменьшены на 7,7 процента за ближайшие три года. По прогнозу авторов, масштабное снижение государственных расходов повлечет за собой аналогичное поведение со стороны населения.

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Государство собирается экономить не на всем, отмечают экономисты РАНХиГС. Производительные расходы бюджета (напрямую влияющие на рост ВВП), напротив, увеличатся к 2023 году на триллион рублей по сравнению с уровнем 2019-го. Также вырастет их доля в общих расходах бюджета — с 20,3 до 21,4 процента.

Также авторы отзывов оценили будущее повышение налогов. В первую очередь оно коснется нефтяной отрасли, для которой будут скорректированы параметры недавно введенного налога на добавленный доход (НДД) и отменен ряд льгот. Не исключено также повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлов и сырья для удобрений — вплоть до 3,5 раза.

Также вырасти должна налоговая нагрузка на граждан и бизнес, отметили в МГУ, РАНХиГС и Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В частности, со следующего года с 10 до 20 процентов будет повышен НДС на внутренние пассажирские перевозки. При этом для некоторых состоятельных граждан в ближайшее время будут вводиться как повышенные ставки по отдельным налогам, так и льготы по другим. Введение 15-процентной ставки по НДФЛ на доходы в размере выше пяти миллионов рублей в год будет сопровождаться внедрением нового режима для собственников контролируемых иностранных компаний (КИК), которым предоставят возможность платить фиксированную сумму в пять миллионов рублей со всех своих предприятий.

Трехлетний проект бюджета на 2021-2023 годы был принят в первом чтении Госдумой 28 октября. Поправки ко второму чтению должны быть внесены до 9 ноября.