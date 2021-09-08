Названо предполагаемое место гибели главы МЧС и режиссера

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник могли погибнуть в другом месте, сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на свой источник.

Он предположил, что их гибель могла произойти не в Норильске, а на озере Лама в районе плато Путорана при падении с обрыва. Источник назвал озеро местной достопримечательностью, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей. Лама находится примерно в 100 километрах к востоку от Норильска.

Ранее сообщалось, что Зиничев погиб в Норильске на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Отмечалось, что министр пытался спасти сорвавшегося с обрыва в воду Мельника, и разбился о камень. Это произошло в момент съемки для учебного фильма.

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев погиб 8 сентября в возрасте 55 лет. Он занимал пост главы МЧС с мая 2018 года.

