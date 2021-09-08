В МЧС оценили поступок погибшего при спасении режиссера главы министерства

Глава МЧС России Евгений Зиничев, погибший в Норильске при спасении режиссера, совершил героический поступок. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Гурович в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА Новости.

«Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь»,— оценил Гурович поступок Зиничева.

Зиничев погиб в Норильске во время съемок фильма на месте проведения межведомственных учений. Трагедия произошла, когда он попытался спасти известного кинорежиссера и сценариста Александра Мельника. Он в результате тоже погиб.

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