Назван исполняющий обязанности главы МЧС после гибели Зиничева

РБК: врио главы МЧС после гибели Зиничева станет первый замминистра Чуприян

Временно исполняющим обязанности главы МЧС после гибели министра Евгения Зиничева станет первый заместитель руководителя ведомства Александр Чуприян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Эти сведения подтверждает также собеседник РИА Новости.

Глава МЧС Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края. В ведомстве сообщили, что министр «исполнял служебный долг». Главред RT Маргарита Симоньян уточнила, что Зиничев пытался спасти оператора, который упал с края выступа. Сотрудник съемочной группы тоже погиб.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму родным и близким Зиничева. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью министра.