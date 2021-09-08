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Российские политики отреагировали на гибель главы МЧС

Российские политики отреагировали на гибель на учениях в Норильске главы МЧС Зиничева
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Евгений Зиничев
Евгений Зиничев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские политики отреагировали на гибель главы МЧС Евгения Зиничева — соболезнования выразили директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Рогозин рассказал о работе с Зиничевым. «Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Шхагошева, он также лично знал Зиничева. Он назвал его достойным человеком. «То, как он погиб, говорит о том, что он был смелым и храбрым, то, что он погиб именно на учениях, говорит о том, что он не был кабинетным генералом», — сказал депутат в разговоре с RT.

Кадыров сообщил, что знал Зиничева 20 лет. «Это был сильный, мужественный человек, истинный патриот нашего Отечества», — написал глава Чечни.

Зюганов назвал произошедшее трагедией. «Человек прошел такую школу закалки, защиты и природы, и людей. Очень жаль. Выразить хочу искренние соболезнования, сочувствие», — сказал он РИА Новости.

О гибели главы МЧС стало известно ранее 8 сентября. Трагедия произошла во время съемки фильма для ведомства в Норильске, где Зиничев находился на учениях. Главред RT Маргарита Симоньян уточнила, что министр пытался спасти оператора, который упал с края выступа. Сотрудник съемочной группы тоже погиб.

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