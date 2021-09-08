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В МЧС подтвердили гибель с Зиничевым известного кинорежиссера

МЧС: Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера и сценариста Александра Мельника. Об этом в среду, 8 сентября, пишет ТАСС.

Уточняется, что 63-летний Мельник был оператором съемочной группы и работал на месте проведения межведомственных учений. Он был лауреатом премии «Ника» и снял такие картины, как «Новая земля» и «Территория».

О гибели Евгения Зиничева стало известно ранее 8 сентября. Трагедия произошла во время учений в городе Норильске Красноярского края. В МЧС уточнили, что глава министерства умер при исполнении служебного долга.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнованиями родным и близким министра. Также гибель Евгения Зиничева прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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