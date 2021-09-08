Медведев отреагировал на гибель главы МЧС

Медведев рассказал о вкладе погибшего главы МЧС Зиничева в борьбу с терроризмом

Погибший в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев многое сделал для развития органов безопасности и борьбы с терроризмом России. О его вкладе рассказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

«Во главе МЧС России Евгений Николаевич проявил себя настоящим профессионалом, мужественным и самоотверженным человеком. Личным примером показывал, с какой самоотдачей нужно относиться к делу, оставаясь при этом внимательным, ответственным, неравнодушным человеком», — написал он.

Медведев добавил, что у них с Зиничевым были теплые отношения и они работали вместе долгие годы. Он также выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее на гибель Зиничева отреагировал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заявил, что глава МЧС был профессионалом и мужественным человеком, который считал преданную службу Родине и народу делом всей жизни.

О гибели главы МЧС стало известно ранее 8 сентября. Он находился в Норильске на учениях. Трагедия произошла во время съемки фильма для ведомства — министр попытался спасти оператора, который упал с края выступа. Сотрудник съемочной группы тоже погиб. Им оказался режиссер Александр Мельник.