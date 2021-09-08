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Мишустин отреагировал на гибель главы МЧС

Мишустин: погибший в Норильске глава МЧС Зиничев считал преданную службу делом всей жизни
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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным, близким и коллегам главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в Норильске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.

«Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни», — заявил Мишустин.

По его словам, Зиничев был профессионалом высокого класса, компетентным и принципиальным руководителем, а также сильным, мужественным и самоотверженным человеком.

Ранее на гибель Зиничева отреагировали директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Норильске, где находился на учениях, во время съемки фильма для ведомства. Министр попытался спасти оператора, который упал с края выступа. Член съемочной группы тоже погиб.

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