В Совфеде выразили соболезнования в связи с гибелью главы МЧС

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщение о гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Он заявил, что Зиничев погиб как настоящий офицер. Его слова приводит RT.

«Я был знаком с Евгением Николаевичем, когда он был заместителем директора ФСБ России. До этого он был непродолжительное время губернатором Калининградской области, потом перешел на работу в ФСБ. Очень порядочный и ответственный человек», — сказал сенатор.

Он отметил, что Зиничева уважали подчиненные, а также что за время работы в МЧС он «существенно улучшил работу ведомства».

«Очень много было горячих точек в плане различных чрезвычайных ситуаций, где он лично бывал, освещал и неукоснительно соблюдал все поручения главы государства, касающиеся организации помощи людям», — добавил Джабаров. Он также сказал, что Зиничев был «на редкость скромным человеком».

Ранее на гибель главы МЧС Евгения Зиничева отреагировали российские политики — соболезнования выразили директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, первый заместитель руководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее сообщалось, что Зиничев погиб в Норильске на учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций. Отмечалось, что министр пытался спасти сорвавшегося с обрыва в воду Мельника, и разбился о камень. Это произошло в момент съемки для учебного фильма. Режиссер в результате тоже погиб.