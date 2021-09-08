В память о Зиничеве планируют переименовать улицу в Москве

Одну из улиц столицы могут переименовать в честь погибшего 8 сентября российского министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева. Об этом сообщили на радиостанции «Говорит Москва».

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что столичные депутаты планируют рассмотреть идею об увековечивании в городе памяти государственного деятеля.

«Конечно, человек достойный памяти, уважения. Я знаю, как его уважали на службе. И, конечно, он достоин того, чтобы увековечить его память. Никаких предложений по этому поводу пока не было, но если они поступят, конечно, поддержим», — высказался Герасимов.

О гибели главы МЧС стало известно ранее 8 сентября. Зиничев находился на учениях в Норильске Красноярского края. Министр во время съемки фильма для ведомства попытался спасти оператора, который упал с края выступа, — это был российский режиссер Александр Мельник. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял по указу президента с мая 2018 года, в декабре 2020 года получил звание генерала армии. Александр Мельник известен по работе над кинокартиной «Территория» 2014 года об открытии месторождения золота на Крайнем Севере.