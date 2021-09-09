Прощание с главой МЧС Зиничевым пройдет 10 сентября

Прощание с главой МЧС России Евгением Зиничевым пройдет в пятницу, 10 сентября, в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что прощание состоится в здании ведомства, которое располагается на улице Ватутина. Похоронен министр будет в тот же день в Санкт-Петербурге.

Со вчерашнего дня к зданию МЧС в столице, а также к подразделениям министерства в российских регионах, жители несут цветы.

8 сентября стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в городе Норильске Красноярского края на 56 году жизни. Как сообщили в министерстве, глава ведомства скончался «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека».

Позже главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что Зиничев пытался спасти оператора, который упал с края выступа. По ее утверждению, глава МЧС разбился о выступавший камень после того, как бросился спасать оператора. Симоньян уточнила, что это видели много людей.