У здания МЧС в Москве появился стихийный мемориал в память о Зиничеве

У здания МЧС России в Москве появился стихийный мемориал в память о погибшем Зиничеве

В Москве у здания МЧС России создан стихийный мемориал в память о погибшем 8 сентября на учениях в Норильске главе ведомства Евгении Зиничеве. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

У входа сотрудники ведомства поставили столик с портретом министра, на который можно возложить цветы и поставить свечи.

Ранее стало известно, что 10 сентября в столице состоится церемония прощания с Зиничевым. Похоронят его в тот же день, но в Санкт-Петербурге.

Евгений Зиничев ушел из жизни в возрасте 55 лет в Красноярском крае. Как уточнили в МЧС, он погиб при исполнении служебного долга — спасая жизнь человека. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщала, что министр бросился спасать упавшего с обрыва оператора.