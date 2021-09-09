Кремль отреагировал на альтернативные версии гибели Зиничева

Появившиеся в СМИ альтернативные версии гибели главы МЧС Евгения Зиничева являются кощунственными измышлениями. Так на соответствующие вопросы журналистов отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 сентября, передает ТАСС.

«Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже кощунственные, не соответствующие действительности измышления», — заявил он.

Пресс-секретарь добавил, что Кремлю абсолютно понятны обстоятельства случившегося. При этом на вопрос о том, произошло ли ЧП в ходе ведомственных учений, Песков заключил, что «вчера все было сказано».

Ранее стало известно, что прощание с Зиничевым пройдет в пятницу, 10 сентября, в здании ведомства, которое располагается на улице Ватутина в Москве. Похоронен министр будет в тот же день в Санкт-Петербурге. Со вчерашнего дня к зданию МЧС в столице, а также к подразделениям министерства в российских регионах, жители несут цветы.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб на учениях в среду, 8 сентября, в городе Норильске Красноярского края на 56 году жизни. Как сообщили в министерстве, глава ведомства скончался «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека».

Позже главред RT Маргарита Симоньян уточнила, что министр пытался спасти оператора, который упал с края выступа. По ее утверждению, глава МЧС разбился о выступавший камень. Симоньян уточнила, что это видели много людей.