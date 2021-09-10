Чиновникам США пригрозили увольнением за отказ от вакцинации

Псаки: федеральные госслужащие CША могут быть уволены за отказ от вакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пригрозила увольнением федеральным госслужащим CША в случае их отказа от прохождения вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что если вы хотите работать на правительство или по правительственному контракту, то вы будете вакцинированы», — сказала Псаки в ходе брифинга в Белом доме. При этом она утвердительно ответила на вопрос, грозит ли увольнение тем чиновникам, которые отказались от вакцинации без уважительной причины.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден собирается созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что мероприятие будет посвящено мерам реагирования на пандемию коронавируса и глобальным усилиям по вакцинации.