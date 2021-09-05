В США предупредили об опасности «мю»-штамма коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что у «мю»-штамма коронавируса есть ряд мутаций, которые могут указывать на возможность уклоняться от защиты определенных антител. Об этом сообщает CBS News.

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Фаучи отметил, что данная вариация вызывает беспокойство у специалистов. По его словам, эксперты внимательно наблюдают за мутациями COVID-19 и к «мю»-штамму относятся очень серьезно. При этом иммунолог подчеркнул, что на территории США сейчас по-прежнему доминирует «дельта»-штамм вируса.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заинтересовалась новым штаммом коронавируссной инфекции. «Мю»-штамм, который впервые обнаружили в Колумбии, организация внесла в список мутаций COVID-19, которые вызывают интерес. «Хотя глобальная распространенность "мю"-варианта среди секвенированных случаев снизилась и в настоящее время составляет менее 0,1 процента, распространенность в Колумбии (39 процентов) и Эквадоре (13 процентов) постоянно увеличивается», —говорится в сообщении ВОЗ.

