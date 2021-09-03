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Южная Корея обнаружила случаи заражения новым «мю»-штаммом коронавируса

В Южной Корее вывили три случая заражения новым «мю»-штаммом коронавируса
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Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Органы здравоохранения Южной Кореи обнаружили на территории страны три случая заражения новым «мю»-штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти заявляют, что все случаи завозные. «Случаев заболевания внутри страны нет», — отметил глава исследовательского центра инфекционных заболеваний Корейского национального института здравоохранения Чан Хи Чхан.

Новый «мю»-вариант обладает свойством «иммунного ускользания». Это означает, что существующие вакцины будут менее эффективны против него.

Ранее колумбийские ученые рассказали об особенностях нового «мю»-штамма. По их данным, одна из его мутаций может увеличить эффективность заражаемости коронавирусом.

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