В Роспотребнадзоре рассказали о доминирующем в России штамме COVID-19

Новые штаммы коронавируса, в том числе «лямбда», не получают распространения в России. Об этом рассказала в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит ТАСС.

Она пояснила, что специалисты внимательно следят за ситуацией в местах, где выявляются новые вариации COVID-19. Попова также отметила, что доминирующим в России, как и во многих странах мира, по-прежнему является штамм «дельта».

Ранее стало известно, что в России появились быстрые тест-системы, которые позволяют обнаружить разные штаммы коронавируса, в том числе «йота» и «лямбда». По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, специалисты агентства смогли разработать единственный в своем роде набор реагентов, которые могут определить генетические линии COVID-19.