В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало еще одну вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона-Н», следует из данных опубликованных на сайте государственного реестра лекарственных средств ведомства.

Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н» 28 июня. В начале июля Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для новой российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Отмечается, что различия между «ЭпиВакКороной» и новой вакциной заключаются в технологических особенностях производства.

Минздрав России в апреле 2021 года выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». В испытаниях принимают участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет.

«ЭпиВакКорона-Н» будет пятым препаратом от коронавируса, зарегистрированным в России. До этого в стране были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».