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Российский политик-антипрививочник умер от COVID-19

Коммунист Александр Воробьев, выступавший против прививок, умер от коронавируса
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Фото: Ярославская областная Дума

Первый секретарь ярославской региональной фракции КПРФ Александр Воробьев, который выступал против вакцинации, умер от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал Yarnews.

Как пишет портал, политик-антипрививочник попал в ковидный госпиталь с 60 процентами поражения легких. 12 августа политик чувствовал себя нормально и писал в свой блог в социальных сетях, но позже ему стало хуже.

«Он резко подключился ко всем политическим обсуждениям, начал писать в Facebook и у него что-то случилось с сердцем. Его перевели в реанимацию», — цитирует коллег по партии Воробьева информационный портал.

Как пишет РЕН ТВ, Воробьев был против обязательной вакцинации и выходил на пикеты против прививок.

Ранее сообщалось, что американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел (Dick Farrel) умер от COVID-19, перед смертью призвал всех вакцинироваться от коронавируса. Фаррел на протяжении долгого времени вел передачи, в которых неоднократно критиковал медицинских регуляторов и вакцины.

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