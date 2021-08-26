Российский политик-антипрививочник умер от COVID-19

Первый секретарь ярославской региональной фракции КПРФ Александр Воробьев, который выступал против вакцинации, умер от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал Yarnews.

Как пишет портал, политик-антипрививочник попал в ковидный госпиталь с 60 процентами поражения легких. 12 августа политик чувствовал себя нормально и писал в свой блог в социальных сетях, но позже ему стало хуже.

«Он резко подключился ко всем политическим обсуждениям, начал писать в Facebook и у него что-то случилось с сердцем. Его перевели в реанимацию», — цитирует коллег по партии Воробьева информационный портал.

Как пишет РЕН ТВ, Воробьев был против обязательной вакцинации и выходил на пикеты против прививок.

Ранее сообщалось, что американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел (Dick Farrel) умер от COVID-19, перед смертью призвал всех вакцинироваться от коронавируса. Фаррел на протяжении долгого времени вел передачи, в которых неоднократно критиковал медицинских регуляторов и вакцины.