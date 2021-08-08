Американский антипрививочник перед смертью от COVID-19 призвал вакцинироваться

Американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел (Dick Farrel) умер от COVID-19, перед смертью призвав людей вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает телеканал WPTV.

Фаррел на протяжении долгого времени вел передачи, в которых неоднократно критиковал медицинских регуляторов и вакцины. Главного инфекциониста США Энтони Фаучи он называл «обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом», а вакцины считал мошенничеством.

Кроме того, умерший американец утверждал, что демократы никогда не дают положительных проб на вирус, потому что сам вирус якобы выдумка, которая создана с целью одурачить республиканцев.

Однако три недели назад Фаррел попал в больницу с коронавирусом и изменил свое мнение. Один из его друзей Ли Хейр решил привиться после смерти ведущего. «Он прислал мне SMS и сказал мне привиться. Он сказал мне, что вирус — не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться», — написал Хейр.

В начале августа стало известно, что США смогли вакцинировать как минимум одним компонентом вакцины 70 процентов населения. При этом президент страны Джозеф Байден говорил о необходимости достичь данных показателей к 4 июля — Дню независимости США.