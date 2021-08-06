В США число выявленных случаев коронавируса достигло шестимесячного максимума

Число выявленных случаев коронавируса в США достигло шестимесячного максимума, пишет Reuters. В среду, 4 августа, в стране выявили более 100 тысяч заболевших за сутки.

Среднее число новых зарегистрированных случаев за семь дней достигло почти 95 тысяч, что в пять раз больше, чем было в июле. Как уточнили эксперты, штамм «дельта» атаковал Флориду и другие штаты с низкими показателями по вакцинации — Техас, Миссури, Арканзас, Луизиану, Алабаму и Миссисипи. На эти территории приходится половина новых случаев заражения и госпитализаций в стране за последнюю неделю, сообщил координатор Белого дома по реагированию на коронавирус Джефф Зиентс (Jeff Zients).

Американский иммунолог Энтони Фаучи (Anthony Fauci) в четверг, 5 августа, отметил, что для борьбы со всплеском «дельты» медики сделают повторные прививки американцам с ослабленной иммунной системой. По его словам, в ближайшие недели количество выявленных случаев заболевания может удвоиться до 200 тысяч в день.

Президент США Джо Байден назвал новую волну COVID-19 в США трагедией. По его словам, эксперты утверждают, что это трагедия, которую можно было бы предотвратить, и что ситуация станет еще хуже, прежде чем начнет улучшаться. Глава государства отметил, что в стране «пандемия непривитых». Байден пояснил, что вакцинированные от коронавируса редко им болеют и почти не попадают в больницу.

