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В США захотели пускать только вакцинированных от COVID-19 иностранцев

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Фото: Eileen T. Meslar / Reuters

Власти США захотели пускать в страну только вакцинированных от COVID-19 иностранцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Администрация разрабатывает меры, которые будут обязывать всех въезжающих в страну иностранцев быть полностью вакцинированными.

Отмечается, что меры должны вступить в силу одновременно со снятием ограничений на въезд из ряда стран. По словам источника, будет выработан поэтапный план реализации.

Ранее президент США Джо Байден назвал новую волну COVID-19 в США трагедией. Глава государства отметил, что в стране продолжается «пандемия непривитых». В штатах с низким уровнем вакцинации населения в 10-20 раз больше случаев заражения коронавирусом, добавил американский лидер.

Перед этим директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи допустил, что ситуация с ростом заразившихся коронавирусом в стране будет ухудшаться.

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