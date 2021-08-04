США предложат вакцинироваться задержанным на границе с Мексикой мигрантам

Все мигранты, задержанные на границе между США и Мексикой, смогут бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявили в администрации президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, сообщает Washington Post.

Американское правительство предложит мексиканцам одноразовую вакцину Johnson & Johnson. Укол сделают только тем мигрантам, которых не собираются депортировать обратно в Мексику.

Такие меры принимаются из-за возросшего числа случаев заражения «дельта»-вариантом COVID-19. Новый штамм распространяется преимущественно в приграничных районах. Так, в Техасе ежедневно регистрируют по десять тысяч новых заболевших. Аризона сообщила о приросте в две тысячи зараженных — это рекорд с начала марта.

Власти штатов обвиняют в сложившейся ситуации миграционную политику Байдена. По данным Министерства внутренней безопасности, в июле 210 тысяч мексиканских мигрантов пересекли границу США, что стало самым высоким месячным показателем за более чем 20 лет.

Ранее Джо Байден назвал новую волну COVID-19 в США трагедией. Глава государства отметил, что в стране продолжается «пандемия непривитых». В штатах с низким уровнем вакцинации населения в 10-20 раз больше случаев заражения коронавирусом, добавил американский лидер.

