Разведка США получила генетические данные о вирусах лаборатории Уханя

Разведывательные службы США получили генетические данные о вирусах, которые изучали в лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

При этом указывается, что телеканал не располагает точной информацией о том, когда и как американская разведка получила доступ к данным, но допускает, что это произошло в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.

22 000 вирусов изучались в уханьской лаборатории, данные о которых есть у разведки США

Согласно данным CNN, теперь США владеют данными о 22 тысячах вирусов, изучавшихся в уханьской лаборатории. Однако массив генетической информации требует тщательного анализа, чтобы стало возможно делать какие-то конкретные выводы. Эта работа осуществляется с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США.

Также отмечается, что процесс анализа данных затруднен тем, что сопроводительные записи сделаны на китайском языке, поэтому американские спецслужбы должны найти знающих китайский специалистов, а также убедиться, что им можно доверять. Точные сроки завершения этой работы пока не определены.

Утечка коронавируса

2 августа члены Республиканской партии США из палаты представителей представили доказательства утечки коронавируса из уханьской лаборатории. Текст был опубликован старшим республиканцем комитета по иностранным делам Майклом Макколом.

Документ стал третьей частью расследования, посвященного происхождению коронавируса. Отчет был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. Как полагают политики, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

В связи с этим республиканцы призвали власти США призвать Китай к ответственности. В частности, Маккол потребовал от Конгресса наложить санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая.

Доклад об утечке коронавируса вызвал неоднозначные реакции. Так, некоторые представители сферы здравоохранения считают, что такое расследование — важный шаг в борьбе с пандемией COVID-19. В то же время другие специалисты полагают, что еще рано делать однозначные выводы о происхождении COVID-19.

Расследование ВОЗ

В июле глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о планах организации проверить лаборатории, около которых были первые случаи заражения COVID-19.

Речь идет о проверку учреждений Уханя, в районе которых были выявлены первые зараженные SARS-CoV-2 в декабре 2019 года. Это является одним из пяти шагов, которые глава ВОЗ собирается предпринять для расследования происхождения коронавируса. Кроме того, организация исследует людей и животных, рынка животных в Ухане, а также изучит области, где были обнаружены другие коронавирусы, связанные с SARS. Однако правительство Китая негативно отреагировало на планы ВОЗ.

Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану Власти Китая О плане расследования происхождения коронавируса ВОЗ

Кроме того, Пекин заявил о том, что поддерживает проведение расследования, которое будет основано на научном подходе и выступает против политизации расследования происхождения вируса.