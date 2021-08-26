В России оценили исследование аргентинских ученых об эффекте «Спутника V»

Через полгода после вакцинации препаратом «Спутник V» общее количество антител в организме снижается, но остаются нейтрализующие антитела, которые нужны как раз для того, чтобы победить вирус. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков. По его словам, таким образом, иммунитет не усиливается, а просто остается на прежнем уровне.

Ранее ученые из Аргентины оценили эффект «Спутника V» через полгода после вакцинации. Они выяснили, что нейтрализующая сила антител, которая вырабатывается после прививки, со временем только увеличивается.

Исследователями был проведен анализ числа антител и их способности нейтрализовать коронавирусную инфекцию и ее варианты на 1,8 тысячи образцах сыворотки крови людей, привитых «Спутником V». Образцы были получены в период с января по август 2021 года.

«Остаются только сильные»

«Как поступили аргентинцы? Они взяли две группы людей: тех, кто не болел коронавирусом и решил вакцинироваться "Спутником V", и тех, кто переболел, но подошло время для ревакцинации, причем группы были небольшими — около 200 человек. Оценка антительного иммунитета разделилась на две категории: титр специфически антител к S-белку коронавируса, и вторая — нейтрализующие антитела, а это уже совсем другая история, показывающая, насколько успешно организм блокирует вирус», — рассказал Крючков.

В своем исследовании, как объяснил иммунолог, ученые обратили внимание на то, что общий титр антител постоянно снижается. Максимума он достигает на 42-й день, а потом постепенно падает, притом период полувыведения составляет три месяца. И задачей исследователей было установить, насколько эффективны еще оставшиеся в организме антитела, если через 180 дней их общее число сокращается уже в 10 раз.

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«И тут обнаружилось, что, несмотря на общее падение титра, в организме остаются именно нейтрализующие антитела, убивающие вирус. То есть общая эффективность защиты организма не падает, а остается на прежнем уровне. Еще раз: общее количество антител падает, а нейтрализующих, соответственно, резко возрастает. Вымываются слабые клетки, остаются только сильные. Так что плазма крови вакцинированного через полгода сохраняет практически те же нейтрализующие способности», — рассказал медик.

Крючков подчеркнул: интерпретация, в которой говорится, что через полгода иммунитет только укрепляется, в корне неверна. Дело в том, что постепенно исчезают слабые, малоэффективные антитела, остаются только сильные. Как при естественном отборе.

«Здесь также важно сделать одно уточнение: нейтрализующие антитела на высоком уровне даже через полгода останутся у взрослых здоровых людей, мы не знаем, как поведет себя организм пожилого человека, пациента с хроническими заболеваниями или ребенка. Кроме того, неизвестно, на какой срок сохранятся нейтрализующие антитела: может, через девять месяцев уже выявят значительное их падение», — предположил иммунолог.

Тем не менее в настоящее время, по словам Крючкова, ревакцинация необходима всем группам населения, поскольку подходить индивидуально к каждому пациенту сейчас нет ни времени, ни средств, следовательно, единственный вариант — обезопасить тех, у кого иммунитет падает быстрее.

«Например, у 10 процентов антитела падают очень быстро. У 25-ти через полгода они исчезают полностью. То есть, если мы не ревакцинируем всех, то оставим без защиты эти 35 процентов. По сути, мы просто перестраховываемся и работаем с запасом, тем более, что вреда от повторной прививки даже с нормальным иммунитетом нет», — резюмировал медик.

В России на сегоднящний день зарегистрированы четыре препарата для вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Белгородская область вышла на первое место по доле привитых одной дозой вакцины и полностью вакцинированных. В регионе полностью привиты 38,16 процента населения. При этом на первом месте регион также и по вакцинации хотя бы одним компонентом: первый укол сделали 45 процентов населения — 686,6 тысяч человек. В тройку лидеров также вошла Московская область: обе прививки там сделали 32,43 процента от населения региона. Москва же заняла девятое место с показателем в 28,45 процента.