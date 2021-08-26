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Аргентинские ученые оценили эффект «Спутника V» через полгода после вакцинации

Аргентинские ученые: сила антител после вакцинации «Спутника V» со временем увеличивается
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Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Ученые из Аргентины оценили эффект «Спутника V» через полгода после вакцинации. Они выяснили, что нейтрализующая сила антител, которая вырабатывается после прививки, со временем только увеличивается. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Исследователями был проведен анализ числа антител и их способности нейтрализовать коронавирусную инфекцию и его варианты на 1,8 тысячи образцах сыворотки крови людей, привитых «Спутником V». Образцы были получены в период с января по август 2021 года.

Исследователи также проанализировали эффективность препарата против различных вариантов COVID-19, которые встречаются в Аргентине. Выяснилось, что антитела способны блокировать инфекцию, вызванную штаммом «дельта плюс».

Кто одобрил российскую вакцину?

На данный момент российскую вакцину зарегистрировали около 60 стран. Помимо России производство вакцины ведется или готовится в Венгрии, Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Словакии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.

Ранее власти Индонезии одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Глава Управления по контролю за продуктами и лекарствами страны Пенни Лукито подчеркнула, что вакцина прошла все необходимые тесты перед одобрением. По ее словам, эффективность вакцины в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией составляет более 91 процента. Индонезия стала 70-й страной мира, зарегистрировавшей российский препарат от COVID-19.

1 июля сотрудники лаборатории биологических агентов и реактивов Birmex рассказали, что в Мексике начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из активного компонента. «На начальном этапе мы можем производить порядка 7 миллионов доз вакцины "Спутник V" ежемесячно, ожидается, что объем производства достигнет 20 миллионов доз в месяц», — заявили директор лаборатории Педро Сентено.

Также Республика Филиппины в рамках ускоренной процедуры одобрила применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Мнение Евросоюза

В Евросоюзе объяснили причину задержки одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отметила, что у Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) на данный момент недостаточно убедительных данных, чтобы зарегистрировать российский препарат. Урсула фон дер Ляйен отметила, что при этом заявка в европейский регулятор была подана уже давно. Данная ситуация «вызывает вопросы», добавила она.

В июне разрешить привитым «Спутником V» въезд в Евросоюз призвал премьер-министр Испании Педро Санчес.

Премьер-министр Италии Марио Драги в свою очередь заявил, что одобрение российской вакцины «Спутник V» в ЕС оказалось под угрозой. Он полагает, что ЕС может никогда не одобрить российский препарат.

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские вакцины достаточно эффективны даже к новым штаммам COVID-19. Он выразил уверенность в том, что если отмести предубеждения политического и лоббистского характера, российскую вакцину в ЕС признают.

Комбинация «Спутника V» с другими вакцинами

20 выгуста Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) раскрыл результаты клинических испытаний комбинации вакцин против коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт» в Азербайджане.

По предварительным данным, у 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2.

В Аргентине при содействии РФПИ также было проведено исследование комбинаций российской вакцины с препаратом американской компании Moderna. По словам замминистра здравоохранения Буэнос-Айреса Даниэля Ферранте, исследование показало хороший результат.

Вакцинация в России

В России на данный момент зарегистрированы четыре препарата для вакцинации от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Белгородская область вышла на первое место по доле привитых одной дозой вакцины и полностью вакцинированных. В регионе полностью привиты 38,16 процента населениия. При этом, на первом месте регион также и по вакцинации хотя бы одним компонентом: первый укол сделали 45 процентов населения — 686,6 тысяч человек. В тройку лидеров также вошла Московская область: обе прививки там сделали 32,43 процента от населения региона. Москва же заняла девятое место с показателем в 28,45 процента.

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