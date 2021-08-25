Индонезия одобрила вакцину «Спутник V» для экстренного применения

Власти Индонезии одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии планируют производить российский препарат от COVID-19 «Спутник V» на территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что производство вакцины могут начать в конце 2022 года.

До этого стало известно, что Республика Филиппины в рамках ускоренной процедуры одобрила применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Филиппинское Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) разрешило использовать препарат для вакцинации населения.