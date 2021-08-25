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Индонезия одобрила вакцину «Спутник V» для экстренного применения

Bloomberg: Индонезия одобрила российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения
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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Власти Индонезии одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по контролю за продуктами и лекарствами Индонезии.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии планируют производить российский препарат от COVID-19 «Спутник V» на территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что производство вакцины могут начать в конце 2022 года.

До этого стало известно, что Республика Филиппины в рамках ускоренной процедуры одобрила применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Филиппинское Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) разрешило использовать препарат для вакцинации населения.

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