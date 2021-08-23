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Филиппины одобрили применение российской вакцины «Спутник Лайт»

РФПИ: Филиппины одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»
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Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Республика Филиппины в рамках ускоренной процедуры одобрила применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном Telegram-канале «Спутник V».

Препарат одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины. РФПИ заявляет, что вакцина демонстрирует высокую эффективность и безопасность в ряде стран мира.

По словам генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, «Спутник Лайт» показывает более высокую эффективность, чем другие двухкомпонентные вакцины. «Это позволит защитить больше людей за короткий срок», — подчеркнул он.

Ранее комбинация вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" (препарат "Спутник Лайт") продемонстрировала высокий профиль иммуногенности в рамках клинического исследования в Азербайджане. По предварительным данным, у 20 первых участников исследований отмечалась выработка антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2.

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