«Спутник Лайт» усилит эффект от прививок Pfizer

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что предложение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) применять «Спутник Лайт» для дополнительной вакцинации привившихся от коронавируса препаратом Pfizer имеет научную основу. Российская разработка усиливает эффект двух иностранных прививок, передает его слова ТАСС.

Гинцбург рассказал, что вакцина Pfizer не обладает достаточной эффективностью против «дельта»-штамма коронавируса, который к настоящему времени составляет 90-100 процентов заражений во всем мире. Ученый отметил, что действие Pfizer против этой мутации COVID-19 в два раза слабее, чем против первоначального варианта, и составляет 40-50 процентов.

При этом «Спутник V» показывает высокую эффективность в борьбе с «дельта»-штаммом, поэтому он улучшит воздействие Pfizer. Инициатива РФПИ «вполне логична и научно обоснованна», — заключил Гинцбург.

В РФПИ предложили производителю Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве бустерной инъекции 11 августа. Представили организации заявили, что рост количества инфицированных новым штаммом COVID-19 в США и Израиле свидетельствует о том, что вакцинам с мРНК необходим гетерогенный бустер для усиления и продления иммунного ответа.