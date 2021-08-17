Попова анонсировала выход пятой российской вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о скором выпуске пятой российской вакцины от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Она напомнила, что в России на данный момент четыре препарата — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — уже зарегистрированы, а еще один — «на подходе».

«Эта ситуация блокирует распространение вируса», — заявила Попова.

Ранее глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил идею использования двух доз американской вакцины Pfizer в сочетании с вакциной «Спутник Лайт» для защиты от COVID-19. По его словам, российский препарат в качестве третьего компонента нужен для того, чтобы повысить уровень защиты против штамма «дельта» тем, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer.

По данным на вторник, 17 августа, в России за сутки выявили 20 958 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений за все время пандемии коронавируса составило 6 642 559.