Россия
 
Последние новости
Восстановлена полная хронология крушения Ил-112В в Подмосковье
Дзюбу сравнили с семикратной олимпийской чемпионкой
В Москву придет мозаичный град 
Патологоанатом раскрыл «главную тайну» коронавируса
Одна из крупнейших рек США впервые столкнулась с нехваткой воды
Россияне стали забывать о зарплатах «в конвертах»
Россиянам назвали говорящие о внутренних заболеваниях изменения на коже
Юрий Стоянов заявил о смерти телевидения
Учитель погибшего в Подмосковье летчика назвал причину катастрофы Ил-112В
Visa ополчилась на Wildberries из-за скидок
Новости партнеров
Прослушать новость

Попова анонсировала выход пятой российской вакцины от коронавируса

Анна Попова сообщила о скором выпуске пятой российской вакцины от коронавируса
Перейти в «Мою Ленту»
Фото : Николай Тришин / ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о скором выпуске пятой российской вакцины от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Она напомнила, что в России на данный момент четыре препарата — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — уже зарегистрированы, а еще один — «на подходе».

«Эта ситуация блокирует распространение вируса», — заявила Попова.

Ранее глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил идею использования двух доз американской вакцины Pfizer в сочетании с вакциной «Спутник Лайт» для защиты от COVID-19. По его словам, российский препарат в качестве третьего компонента нужен для того, чтобы повысить уровень защиты против штамма «дельта» тем, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer.

По данным на вторник, 17 августа, в России за сутки выявили 20 958 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений за все время пандемии коронавируса составило 6 642 559.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гинцбург оценил идею использования Pfizer в сочетании с вакциной «Спутник Лайт»
Роспотребнадзор предупредил о сложном лечении пациентов с дельта-штаммом
Главы Подмосковья и Роспотребнадзора открыли производство вакцины «ЭпиВакКорона»