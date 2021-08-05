Роспотребнадзор предупредил о сложном лечении пациентов с дельта-штаммом

В Роспотребнадзоре сообщили, что пациенты, заразившиеся «дельта»-вариантом COVID-19, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, пишет РИА Новости.

Отмечается, что лечение при «дельта»-варианте — более сложное и продолжительное. В ведомстве уточнили, что самыми уязвимыми перед новым штаммом COVID-19 являются молодые люди от 14 до 29 лет, поскольку они часто пользуются общественным транспортом и у них большое количество контактов.

Появление нового штамма

21 июня власти Индии сообщили о появлении нового штамма COVID-19 «дельта плюс» (B.1.617.2.1). Новый подвид, по словам эпидемиологов, отличается наличием мутации K417N в спайковом белке. Она способна снижать активность антител переболевших и вакцинированных людей.

Согласно результатам исследований, который предоставил Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), новый вариант вируса «вызывает беспокойство», поскольку отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки легких. Ученые предполагают, что «дельта плюс» может даже «ускользать» от действия вакцин или антител.

Симптомы «дельта»-варианта коронавируса

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что симптомы при новом штамме COVID-19 остаются классическими: лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса. Однако медиками также наблюдаются признаки, характерные для ОРВИ и кишечной инфекции: насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже тошнота.

Ситуация с «дельта»-штаммом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что за последние три недели июля среди выявленных случаев COVID-19 почти 70 процентов пришлось на «дельта»-штамм. Она отметила, что это самый большой показатель за всю историю наблюдений.

Глава ведомства назвала ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По ее словам, хотя положение остается достаточно непростым, вместе с тем наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших коронавирусом. Попова подчеркнула, что это говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса.

Эффективность вакцин против «дельты»

Попова подчеркнула, что вакцины также защищают и от новых вариантов вируса. Даже если привитый человек заболеет, то вирус в его организме не начнет мутировать, добавила она.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в свою очередь отметила, что «дельта»-вариант коронавируса на 50 процентов более заразен, чем штамм «альфа», который обнаружили в Великобритании.

Вакцина хорошо защищает людей от тяжелых заболеваний, но при этом вирус передаваться может. Самая большая опасность заключается в мутации инфекции Мелита Вуйнович об эффективности вакцин против новых штаммов

Научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь и эксперт Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Шао Имин отметил, что защитный эффект вакцин от COVID-19 против этого варианта может снижаться.

Но существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против варианта «дельта» Фэн Цзыцзянь об эффективности вакцин против варианта «дельта плюс»

Как определить вид штамма у зараженных?

В Роспотребнадзоре отметили, что определить, каким именно штаммом коронавируса заражен человек, по внешним признакам невозможно, это можно узнать только путем секвенирования — расшифровки генома вируса или его фрагмент (гена S-белка) в лабораторных условиях. Это позволит определить наличие ключевых мутаций — и затем идентифицировать сам штамм.