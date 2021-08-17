В России появится вакцина с наиболее надежной защитой от коронавируса

В начале следующего года выйдут как минимум три вакцины от коронавируса российского производства, созданных по новым технологиям. Одна из них должна будет сформировать у людей клеточный иммунитет, который врачи считают более надежным для защиты от вируса. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о скором выпуске пятой российской вакцины от коронавируса. Она напомнила, что в России на данный момент четыре препарата — «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — уже зарегистрированы, а еще один — «на подходе».

Прорыв в разработках

«Я не знаю, о какой именно вакцине говорит Попова, но на поздней стадии разработки у нас уже находятся четыре препарата, неясно только, в какой последовательности они выйдут, — объяснил иммунолог. — Есть вакцина, которую разрабатывает "Биокад", она похожа на "Спутник", тоже векторная, но не аденовирусная, а аденоассоциированная. Над своим препаратом работает и ФМБА — предполагается, что он должен будет стимулировать клеточный иммунитет, а не гуморальный, что, вероятно, приведет к низкой выработке антител, но пока они не раскрывают детали».

Крючков также напомнил о вакцине «Бетувакс-Ков-2», которая подошла к стадии клинических испытаний. На том же этапе находится Научно-исследовательский институт гриппа, готовящий интраназальную векторную вакцину на основе гриппа. Врач предположил, что три-четыре разработки будут зарегистрированы уже в следующем году.

Несмотря на то что исследования новых вакцин продолжаются, Крючков заметил, что их примерную эффективность уже можно оценить по определенным критериям.

«Главное — это, конечно, иммуногенность, — заметил специалист. — Вакцины "Биокад" и НИИ гриппа по свойствам окажутся довольно похожи на "Спутник" и так же, как и он, сложны в производстве. Проблема векторных вакцин в том, что масштабировать их выпуск довольно непросто — производство слишком дорогое и непростое технически, так что вопрос массового выпуска пока остается на повестке. "Бетувакс-Ков-2", надеюсь, покажет хорошую иммуногенность. Там в качестве антигена используется не S-белок, а тот, благодаря которому коронавирус проникает в клетки человека, что должно дать более прицельный иммуноответ».

Крючков заключил, что именно препараты «Бетувакс-Ков-2» и «Биокад» на данный момент кажутся самыми перспективными. Определенные надежды внушает и разработка НИИ гриппа, а вот о препарате ФМБА пока сказать сложно — врач заметил, что пока они не раскрывают деталей фармразработки, что вызывает вопросы. Особенно Крючкова беспокоит то, что возникнет проблема с формированием антител, поскольку вакцина будет работать именно на клеточный иммунитет.

Ранее глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил идею использования двух доз американской вакцины Pfizer в сочетании с вакциной «Спутник Лайт» для защиты от COVID-19. По его словам, российский препарат в качестве третьего компонента нужен для того, чтобы повысить уровень защиты против штамма «дельта» тем, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer.