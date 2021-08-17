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Лавров объяснил затягивание Западом регистрации российских вакцин от COVID-19

Сергей Лавров заявил о политически обусловленной позиции Запада по вакцинам от COVID-19
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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что процесс затягивания регистрации российских вакцин политически обусловлен. Таким мнением он поделился, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь, конечно, не обходится без политики», — заявил министр.

По мнению Лаврова, Россию и Китай безосновательно обвиняют в развязывании войны вакцин, в адрес Москвы идет волна, что якобы она провоцирует антипрививочные движения в Европе.

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