Лавров объяснил затягивание Западом регистрации российских вакцин от COVID-19

Сергей Лавров заявил о политически обусловленной позиции Запада по вакцинам от COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что процесс затягивания регистрации российских вакцин политически обусловлен. Таким мнением он поделился, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь, конечно, не обходится без политики», — заявил министр.

По мнению Лаврова, Россию и Китай безосновательно обвиняют в развязывании войны вакцин, в адрес Москвы идет волна, что якобы она провоцирует антипрививочные движения в Европе.