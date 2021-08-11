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Pfizer предложили использовать «Спутник Лайт» для бустерной вакцинации

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
В РФПИ предложили Pfizer задействовать «Спутник Лайт» в качестве бустерной инъекции

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к компании Pfizer с предложением использовать российский препарат «Спутник Лайт» для третьей, дополнительной прививки в целях усиления эффекта от вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Представители фонда подчеркнули, что рост числа инфицированных новым штаммом COVID-19 в США и Израиле указывает на то, что вакцинам с мРНК нужен гетерогенный бустер для усиления и продления иммунного ответа. «РФПИ предлагает Pfizer использовать "Спутник Лайт" в качестве бустерного, третьего укола», — отметили в фонде.

Ранее в РФПИ заявили, что комбинация российской вакцины «Спутник Лайт» с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna продемонстрировала высокие показатели безопасности в ходе исследования в Аргентине. Отечественный препарат применялся в сочетании с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции.

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